لأول مرة... الكشف عن تفاصيل اغتيال شخصية فلسطينية مرموقة

خرج إلى النور، مؤخرا، كتاب إسرائيلي جديد، صادر باللغة العبرية، يناقش قضايا مهمة، من بين اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية المعروف، في تونس، في العام 1988، بغرض القضاء على الانتفاضة الفلسطينية الأولى، كونه أحد قياداتها، آنذاك.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أول من أمس، أن الجنرال موشيه بوجي يعالون، رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع الأسبق، نشر كتابا جديدا تحت عنوان "طريق جديد طريق قصير"، اعترف فيه، أو افتخر من خلاله بضلوعه في اغتيال أبو جهاد، في قلب تونس، وهي إحدى العمليات المهمة التي قام بها الوزير السابق.

"גיליתי לרמטכ"ל שהדר הוא בנו של בן דודי. ביקשתי שישמור זאת בסוד,

כדי שלא ייוודע לחמאס שקרוב משפחתו של שר הבטחון נמצא בידיו. גנץ מיהר להגיע מהבור ללשכה. הרגעתי אותו שהכל ימשיך להתנהל כמתוכנן."

מתוך ספרי המעודכן "דרך ארוכה קצרה", שחלקים ממנו התפרסמו במוסף 7 ימים של @YediotAhronot. pic.twitter.com/huc7xlY4nN — Moshe Bogie Ya'alon (@bogie_yaalon) ١٧ أغسطس ٢٠١٨

قال الجنرال يعالون في كتابه المهمة، الذي أعاد نشره في طبعة منقحة، إن رئيس الاستخبارات العسكرية "أمان"، آنذاك، الجنرال أمنون ليبكين شاحك، أوكل مهمة اغتيال أبو جهاد للموساد، وكنت حينها قائدا لوحدة، وتم تكليفي بالمهمة، والتي تمت في بعد تخطيط دقيق وبسرعة كبيرة. وذلك في السادس عشر من أبريل/ نيسان 1988.

يعتبر الجنرال موشيه بوجي يعالون أن عملية الاغتيال الانتقائي للشخصية الفلسطينية المرموقة، والمشهورة في تاريخ "النضال" الفلسطيني، أبو جهاد، عملية نادرة من نوعها ومهمة في تاريخ بلاده، فضلا عن أنها تمت على مسافة تبعد ألفي كيلو مترا عن بلاده. وهو ما جاء في فصل كامل في كتاب الجنرال يعالون الجديد.

האכזבה מנתניהו, פרשת אלאור אזריה וחיסול אבו ג'יהאד: משה (בוגי) יעלון, חושף קטעים נבחרים מספרו החדשhttps://t.co/GN05LzImFs pic.twitter.com/9JC4lpCtVk — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) ١٧ أغسطس ٢٠١٨

ومن بين فصول الكتاب الأخرى، فصلا يتعلق بعملية اختطاف الجنديين الإسرائيليين، هدار جولديين وأورون شاؤول، وهما من بين الأسرى الأربعة الذين تحتجزهم حركة حماس، وتحاول من خلالهم إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس. وهما الجنديان اللذان اختطفتهما حماس أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والمعروفة ب"الجرف الصامد".

وخصص الجنرال يعالون فصلا عن الجندي الإسرائيلي، أليئور آزاريا، الذي قتل مواطنا فلسطينيا عن قرب متر واحد فقط، وهو عبد الفتاح الشريف، الذي قتل العام الماضي، أثناء الاحتجاجات الفلسطينية ضد غلق بوابات المسجد الأقصى.

أكد الجنرال يعالون في هذا الفصل أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في تأجيج الخلافات الداخلية حول قضية الجندي آزاريا، ورأى أن حكومة بنيامين نتنياهو، تتأثر بما يرد في هذه الوسائل من تعليقات وهجوم شخصي عليه وعلى حكومته.