السلطات الهولندية تعتقل 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في حادث طعن

اعتقلت السلطات الهولندية 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في طعن شخصين، الليلة الماضية، في مقهى بمدينة زفولا شمال البلاد.

© AP Photo / Christian Charisius هولندا... اعتقال مشتبه به في حادث طعن

أمستردام- سبوتنيك . وأوردت صحيفة "نو" الهولندية، اليوم السبت "ألقت الشرطة المحلية القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم رجلان يبلغان من العمر 34 و55، وامرأه تبلغ من العمر 41 عاما مشتبه بتورطهم في حادث الطعن الذي وقع الليلة الماضية".

وأضافت الصحيفة "يشتبه قيام الأشخاص الثلاثة بطعن رجلين هولنديين، لسبب غير واضح، ليلة الجمعة"، موضحة أن "الرجلان المصابان في المستشفى ووضعهما الصحي مستقر".

وتابعت الصحيفة "لا يزال سبب الطعن غير واضح"، لافتة إلى أن الشرطة "أغلقت المقهى لحين انتهاء التحقيقات وإدلاء الشهود بشهاداتهم".