وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يهاجم نتنياهو وزوجته

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه بوجي يعالون، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، واعتبر أنه متورط بشكل كبير في كثير من القضايا الحساسة، التي تمس أمن إسرائيل.

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الجنرال موشيه بوجي يعالون، هاجم رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، واتهمه بالتورط في قضية "الغواصات الألمانية"، والتي رفضها يعلون من قبل، كون الجيش الإسرائيلي نفسه، وبقيادته، باعتباره وزير الدفاع قبل عدة سنوات، رفض الصفقة من أساسها.

© AFP 2018 / Gali Tibbon يعالون إلى عالم السياسة لمواجهة مصاعب "إسرائيل" الوجودية

وأكدت القناة العبرية أن إرساء عطاء صفقة الغواصات الألمانية على شركة بعينها يرجع إلى مستشار الخاص لنتنياهو، وهو ابن عمه، دافيد شمرون، والذي يعمل أيضا مستشارا قضائيا لممثل الشركة الألمانية لدى إسرائيل، رجل الأعمال، ميكي جانور.

ويذكر أن نتنياهو متورط في كثير من قضايا الفساد، من بينها الملف 3000، والخاص بشراء إسرائيل 6 غواصات حربية من شركة "تيسين كروب" الألمانية، رغم عدم حاجة البحرية الإسرائيلية لها، وسوف يحقق مع رئيس الوزراء مرة أخرى بهذا الخصوص.

وأوضح الجنرال يعالون، في مقابلة خاصة مع القناة الثانية العبرية، أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، تتدخل في تعيين شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية.

ومن بين القضايا التي اتهم فيها يعالون نتنياهو هو قيامه بعملية "تطهير" منذ سنوات، وهو ما يؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي، بحسب رأيه، وهي عملية تعني بالعبرية عملية تطهير انتخابية، على غرار "الأردوغانية"، في إشارة لرجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، الذي قام بعملية تطهير موسعة في أنحاء بلاده.

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وأنهى يعالون شهادته بأنه سينافس نتنياهو على رئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة، عبر كتلة سياسية مستقلة جديدة.

يذكر أن نتنياهو أقال الجنرال موشيه بوجي يعالون، من منصبه كوزير للدفاع، قبل عامين، وعين بدلا منه صديقه، أفيغدور ليبرمان، ما دفع بيعالون إلى كيل الاتهامات الواحدة تلو الأخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي.