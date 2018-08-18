وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يهاجم نتنياهو وزوجته

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الجنرال موشيه بوجي يعالون، هاجم رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، واتهمه بالتورط في قضية "الغواصات الألمانية"، والتي رفضها يعلون من قبل، كون الجيش الإسرائيلي نفسه، وبقيادته، باعتباره وزير الدفاع قبل عدة سنوات، رفض الصفقة من أساسها.
ويذكر أن نتنياهو متورط في كثير من قضايا الفساد، من بينها الملف 3000، والخاص بشراء إسرائيل 6 غواصات حربية من شركة "تيسين كروب" الألمانية، رغم عدم حاجة البحرية الإسرائيلية لها، وسوف يحقق مع رئيس الوزراء مرة أخرى بهذا الخصوص.
وأوضح الجنرال يعالون، في مقابلة خاصة مع القناة الثانية العبرية، أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، تتدخل في تعيين شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية.
ومن بين القضايا التي اتهم فيها يعالون نتنياهو هو قيامه بعملية "تطهير" منذ سنوات، وهو ما يؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي، بحسب رأيه، وهي عملية تعني بالعبرية عملية تطهير انتخابية، على غرار "الأردوغانية"، في إشارة لرجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، الذي قام بعملية تطهير موسعة في أنحاء بلاده.
يذكر أن نتنياهو أقال الجنرال موشيه بوجي يعالون، من منصبه كوزير للدفاع، قبل عامين، وعين بدلا منه صديقه، أفيغدور ليبرمان، ما دفع بيعالون إلى كيل الاتهامات الواحدة تلو الأخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي.
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