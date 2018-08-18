الجبيش الإيراني يكشف عن محاكي مطور للمروحية 206

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، عن إنجاز عسكري جديد يضاف إلى سلسة الأسلحة المطورة محليا من قبل مصانع الجيش، والتي بدأ في الكشف عنها.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أزيح الستار برعاية قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، عن محاكي مطور للمروحية 206، وجاء ذلك على هامش ملتقى التنسيق والتعاون بين طيران الجيش وطيران الحرس الثوري.



© Sputnik . Igor Russak للمرة الأولى إيران تزود إحدى بوارجها بنظام مدفعي دفاعي محلي الصنع

وأكدت الوكالة، أنه تم إنجاز هذا المشروع من قبل دائرة الأبحاث، وجهاز الاكتفاء الذاتي لطيران الجيش (وحدة المروحيات).

وأضافت الوكالة، أنه حضر المراسم أيضا قائد طيران الجيش العميد يوسف قرباني، وقائد وحدة المروحيات للحرس الثوري العميد رحماني.

وكان أعلن قائد طيران الجيش الإيراني العميد يوسف قرباني، اليوم أيضا، أن مدى صواريخ المروحيات في هذه القوة ارتقى إلى نطاق 8 إلى 12 كم.

وقال العميد قرباني، إن طيران الجيش تمكن من الارتقاء بمدى صواريخه إلى نطاق 8 إلى 12 كم، حسب وكالة أنباء فارس.