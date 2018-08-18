صحيفة: إعلان اتفاق "التهدئة" في غزة متوقع بعد العيد

أفاد مصدر أمني مصري بأن اتفاق التهدئة، الذي تتوسط فيه بلاده بين حركة حماس وإسرائيل، من المتوقع إعلانه الأسبوع المقبل.

وبحسب صحيفة "الحياة" . من المتوقع الإعلان عن اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل الأسبوع القادم، بعد إجازة العيد، مباشرة، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، في ظل وجود وفود من الفصائل الفلسطينية في القاهرة، بمن فيها فتح.

© REUTERS / Suhaib Salem "حماس": زيارة القاهرة تتعلق بالمصالحة الوطنية وإنهاء حصار غزة

يأتي هذا الإعلان وسط توارد أنباء إسرائيلية عن صفقة تبادل أسرى ، تندرج ضمن الاتفاق الشامل، فيما نفت أوساط فلسطينية في غزة وجود أي محادثات في شأن مقايضة، أو صفقة، وأكدت أن حماس ترفض خلط القضايا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني مصري، ليل أول من أمس، قوله "إننا نضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على بنود التهدئة من الأطراف كافة، ونتوقع أن نعلنها الأسبوع المقبل، إذا ساعدتنا (حركة) فتح على ذلك"، علما أن الأخيرة لم تنضم سابقا إلى وفود الفصائل في القاهرة لإجراء المحادثات، في شأن الهدنة الطويلة الأمد.