تيريزا ماي تطلق لقب "القائد والمصلح" على كوفي عنان

عبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن حزنها من خبر وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، حيث اعتبرته قائدا ومصلحا عظيما للأمم المتحدة.

وغردت ماي عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلة "أشعر بحزن عندما علمت بخبر وفاة القائد العظيم والمصلح للأمم المتحدة، فقد قدم إسهاما كبيرا للعالم الذي تركه في وضع أفضل من العالم الذي ولد فيه، أقدم تعازي الحارة لعائلته".

Sad to hear of the death of Kofi Annan. A great leader and reformer of the UN, he made a huge contribution to making the world he has left a better place than the one he was born into. My thoughts and condolences are with his family. pic.twitter.com/P0SWagShJM — Theresa May (@theresa_may) August 18, 2018

وتولى الدبلوماسي الغاني منذ ستينات القرن الماضي طيفا من المناصب في المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

شغل عنان منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1987 و1996، قبل أن ينتخب في الأول يناير/ من كانون الثاني 1997 أمينا عاما للمنظمة الدولية ويصبح ثاني أفريقي يشغل المنصب بعد سلفه المصري بطرس غالي.