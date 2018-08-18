غانا تنعى عنان وتنكس العلم الوطني لمدة أسبوع

نعى رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، اليوم السبت، الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي توفي اليوم واصفا إياه بأنه "دبلوماسي دولي متمرس حقق فخرا كبيرا لبلده".

وأمر الرئيس بتنكيس العلم الوطني في البلاد وفي كافة بعثات غانا الدبلوماسية اعتبارا من يوم الاثنين ولمدة أسبوع، بحسب رويترز.

© REUTERS / Valentin Flauraud وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان

وقال أكوفو-أدو إن:

الحزن خيم على حكومة وشعب غانا لنبأ وفاة "واحد من أعظم مواطنينا".

وقال بيان رسمي "الدبلوماسي الدولي المتمرس والأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي يحظى باحترام شديد السيد كوفي عنان كان أول من يشغل هذا المنصب المرموق من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وحقق صيتا متميزا لبلدنا بهذا المنصب وعبر أدائه وسلوكه في الساحة الدولية".

وأضاف البيان "كان مفعما بالإيمان في قدرة المواطن الغاني على رسم مساره نحو التقدم والرخاء".

يذكر أن كوفي عنان، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، توفي في مستشفى بمدينة بيرن السويسرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن 80 عاما.