لافروف يعرب عن أسفة لرحيل عنان

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، عن أسفة الشديد لرحيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الحائز على جائزة نوبل للسلام، كوفي عنان، مؤكدا على الدور الكبير الذي قام به عنان لتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة.

موسكو، سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن، "الوزير سيرغي لافروف، بعث برسالة تعزية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الحائز على جائزة نوبل للسلام، كوفي عنان".

© REUTERS / Hannah Mckay غانا تنعى عنان وتنكس العلم الوطني لمدة أسبوع

ونعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، والذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر يناهز 80 عاما.

وقال بوتين: "كوفي عنان قام بالكثير من أجل تنفيذ مهام الأمم المتحدة، وقدم إسهاما شخصيا واضحا ببناء لتعزيز دور المنظمة".