أردوغان يعلن استعداد تركيا لحفر قناة "اسطنبول"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعمل بنشاط لحفر قناة اسطنبول، والتي ستكون، وفقا لخطة السلطات التركية، بديلا من مضيق البوسفور.

© AFP 2018 / Bulent Kilic أردوغان يكشف عزمه توسيع العمليات العسكرية على الحدود السورية

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سبوتنيك . وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في أنقرة، اليوم السبت، إنه "سيبلغ طول القناة المائية الجديدةكيلومترا وسيتم بناء مدينتين جديدتين على جانبي القناة وهو أكبر مشروع في تاريخ تركيا وهو ذو أهمية استراتيجية للبلاد".

وتكلم أردوغان للمرة الأولى عن إمكانية إنشاء قناة جديدة تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة في عام 2011، عندما كان رئيسا للوزراء آنذاك.

سيؤدي تنفيذ المشروع إلى الحد بشكل كبير من عبء النقل عبر مضيق البوسفور. كما أعلن، أحمد أرسلان، وزير النقل التركي، في وقت سابق، عن مسار القناة، وأنها ستكون موازية لمضيق البوسفور، وسيبدأ بناؤها هذا العام.