الخارجية الأوكرانية تؤكد إصابة 37 شخصا بحادث سير في بولندا

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، إصابة 37 شخصا بحادث السير الذي وقع صباح اليوم في بولندا، من بينهم شخص بحالة حرجة.

© Sputnik . stringer صحيفة: أوكرانيا تطعن الولايات المتحدة بصفقات عسكرية مع الصين

موسكو — سبوتنيك . وقال مدير قسم القنصلي في وزارة الخارجية الأوكرانية، فاسيلي كيريليتش لقناة أوكرانيا-112": الحديث يدور عن 37 مواطنا أوكرانيا دخلوا المستشفيات وعيادات مختلفة… أصيب بشكل عام 37 شخصا، وحالتهم متوسطة لكن مستقرة، أحدهم في حالة خطيرة".

وقال مدير قسم القنصلي في وزارة الخارجية الأوكرانية، فاسيلي كيريليتش لقناة أوكرانيا-112": الحديث يدور عن 37 مواطناً أوكرانيا دخلوا المستشفيات وعيادات مختلفة… أصيب بشكل عام 37 شخصاً، وحالتهم متوسطة لكن مستقرة، أحدهم في حالة خطيرة ".

هذا وتناقلت وسائل إعلام صباح اليوم معلومات تشير إلى مقتل ثلاثة مواطنين أوكرانيين وإصابة نحو 51 آخرين بحادث سير.