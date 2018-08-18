ماكرون: فرنسا لن تنسى كوفي عنان

أشاد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بالأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، وعبر عن حزنه بوفاته.

وغرد الرئيس الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا "فارق، الأمين العام السابق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام، كوفي عنان، الحياة عشية يوم السبت. لن ننسى أبدا نظراته الهادئة وقوة نضاله".

Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la Paix, a quitté ce monde pendant la nuit. La France lui rend hommage. Nous n’oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 18, 2018

كما علق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان على وفاة عنان قائلا "من جنيف إلى نيويورك، عبر أديس أبابا: شارك عنان لأكثر من نصف قرن في جميع القارات في أعظم العمليات، تحت ضغط من التحديات الكبيرة في عصرنا، عبر نشره للسلام والتنمية، ودفاعه عن حقوق الإنسان ومكافحة الفقر والتمييز".

وتولى الدبلوماسي الغاني منذ ستينات القرن الماضي طيفا من المناصب في المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

شغل عنان منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1987 و1996، قبل أن ينتخب في الأول من يناير/ كانون الثاني 1997 أمينا عاما للمنظمة الدولية ويصبح ثاني أفريقي يشغل المنصب بعد سلفه المصري بطرس غالي.