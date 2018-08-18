فتح: "صفقة القرن" لن تمر في غزة

أكدت حركة فتح، اليوم السبت، أن "صفقة القرن" لن تمر في غزة، مشددة على أن الحكومة في طور عمل الإجراءات، التي تمكنها من رفع الإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين في غزة.