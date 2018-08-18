ميركل: سنفتقد صوت كوفي عنان كثيرا

أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن تعازيها في وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، ووصفته بأنه "رجل دولة بارز في خدمة المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن صوته سيفتقد كثيرا.

سبوتنيك. وقالت ميركل، في بيان صدر عن مجلس الوزراء الألماني، "إنني أشعر بالحزن الشديد بوفاة السيد كوفي عنان. لقد كان رجل دولة بارز في خدمة المجتمع العالمي".

© AFP 2018 / STRINGER ماكرون: فرنسا لن تنسى كوفي عنان

ووفقا لميركل، كان عنان مصدر إلهام بسبب "أفكاره ومعتقداته والكاريزما التي تمتع بها لكثير من السياسيين. ودافع بثبات عن السلام والأمن وحقوق الإنسان، أثناء توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة".

وتابعت "لقاءاتي وحديثي مع كوفي عنان أصبحوا ذكريات ثمينة"، مضيفة أن "اليوم، سوف نفتقد صوت كوفي عنان كثيرا، عندما يكون البحث عن الحلول للمشاكل العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وتولى الدبلوماسي الغاني منذ ستينات القرن الماضي طيفا من المناصب في المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

شغل عنان منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1987 و1996، قبل أن ينتخب في الأول من يناير/ كانون الثاني 1997 أمينا عاما للمنظمة الدولية ويصبح ثاني أفريقي يشغل المنصب بعد سلفه المصري بطرس غالي.