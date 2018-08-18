الخارجية الألمانية: مفاوضات إلغاء العقوبات ضد روسيا تبدأ بعد تنفيذ اتفاقيات مينسك

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماينز، اليوم السبت، بأن مفاوضات إلغاء العقوبات على روسيا من الممكن أن تبدأ فقط بعد تنفيذ اتفاقيات مينسك حول التسوية الأوكرانية.

برلين — سبوتنيك. وقال ماينز، في حوار مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" نشرت وكالة "دي بي إيه" مقتطفات منه اليوم السبت: "ممكن أن نبدأ مفاوضات إلغاء العقوبات إذا تمكننا من تنفيذ اتفاقيات مينسك. ليس قبل ذلك".

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وأضاف أن هدف برلين هو استقرار أوكرانيا، وقال ماينز:

إن حكومة ألمانيا، على الرغم من بعض الأصوات، بما في ذلك من حزبها (الحزب الديمقراطي الاشتراكي — الذي ينتمي إليه ماينز)، لا تزال ضد الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم.

وذكر ماينز أن "هناك فرصة لإنشاء بعثة دولية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة" في دونباس، والمفاوضات حول هذا الأمر تجري مع كل من موسكو وكييف.

وجدير بالذكر أنه ستجرى مفاوضات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس فلاديمير بوتين، اليوم السبت في ألمانيا. وقد أفاد مجلس الوزراء الألماني في وقت سابق بأن الموضوعات الرئيسية للمفاوضات ستكون التسوية في سوريا وأوكرانيا، والتعاون في قطاع الطاقة وقضايا العلاقات الثنائية.