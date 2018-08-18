إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية

وفقا لنتائج التصويت خلال المؤتمر العام السادس لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في أنقرة، فقد تم إعادة انتخاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيسا للحزب.

وتم انتخاب أردوغان، المرشح الوحيد، رئيسًا للحزب للمرة السادسة، حيث حصل على 1380 صوتًا من أصل 1457 عضوا في المؤتمر.

ويشار إلى أنه لم يقم أي عضو بالتصويت ضده، ولكن تم إلغاء ورقة تصويت واحدة في الإقتراع السري.