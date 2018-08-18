روحاني يعلن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع باكستان

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أرسل الرئيس روحاني برقية تهنئة إلى رئيس وزراء باكستان عمران أحمد خان نيازي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم، السبت، أعرب فيها عن أمله في المزيد من الوحدة والتضامن في العالم الإسلامي، وتعميق الأواصر بين البلدين الصديقين والجارين، خلال فترة مسؤولية أحمد خان.
والمراسم التي جرت في القصر الرئاسي في إسلام آباد، تضع حدا لعشرات السنين من تناوب السلطة بين حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز المنتهية ولايته، وحزب الشعب الباكستاني، مع فترات حكم خلالها الجيش.
وابتسم خان زعيم حزب حركة الإنصاف، الذي كان يرتدي زيا تقليديا أسود اللون وبدا عليه التأثر أثناء ترديد عبارات القسم التي تلاها الرئيس مأمون حسين، وبثت مباشرة عبر التلفزيون الرسمي "بي تي في".
وأقسم عمران خان على "الولاء لباكستان" و"أداء مهامي والقيام بمسؤولياتي بأمانة، بكل ما أملك، ودوما بما هو في مصلحة سيادة ووحدة وتماسك ورفاهية وازدهار باكستان"، حسب فرانس برس.
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