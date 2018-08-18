روحاني يعلن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع باكستان

أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، استعداد بلاده، لتطوير علاقاتها مع باكستان كما كان في الماضي وخاصة في المرحلة الجديدة.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أرسل الرئيس روحاني برقية تهنئة إلى رئيس وزراء باكستان عمران أحمد خان نيازي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم، السبت، أعرب فيها عن أمله في المزيد من الوحدة والتضامن في العالم الإسلامي، وتعميق الأواصر بين البلدين الصديقين والجارين، خلال فترة مسؤولية أحمد خان.



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وأضاف الوكالة، أن روحاني قال، "إن الجمهورية الإيرانية كما في السابق، خاصة في المرحلة الجديدة تعلن استعدادها لتطوير العلاقات والتعاون مع جمهورية باكستان".

وتابعت الوكالة، أن الرئيس روحاني تمنى موفور الصحة والنجاح لرئيس وزراء باكستان الجديد والرفعة والسعادة لشعب بلاده.

وكان أدى رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان اليمين الدستورية اليوم السبت في إسلام آباد، مفتتحا حقبة سياسية جديدة في هذا البلد، حيث وعد بأن يكافح خلالها الفقر والفساد.

والمراسم التي جرت في القصر الرئاسي في إسلام آباد، تضع حدا لعشرات السنين من تناوب السلطة بين حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز المنتهية ولايته، وحزب الشعب الباكستاني، مع فترات حكم خلالها الجيش.

وابتسم خان زعيم حزب حركة الإنصاف، الذي كان يرتدي زيا تقليديا أسود اللون وبدا عليه التأثر أثناء ترديد عبارات القسم التي تلاها الرئيس مأمون حسين، وبثت مباشرة عبر التلفزيون الرسمي "بي تي في".

وأقسم عمران خان على "الولاء لباكستان" و"أداء مهامي والقيام بمسؤولياتي بأمانة، بكل ما أملك، ودوما بما هو في مصلحة سيادة ووحدة وتماسك ورفاهية وازدهار باكستان"، حسب فرانس برس.