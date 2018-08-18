إسرائيل ترفض مقترحات أممية لحماية الفلسطينيين

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر": إن "الحماية الوحيدة التي يحتاجها الفلسطينيون هي من قيادتهم".

وأضاف دانون أن "السلطة الفلسطينية تحرض على العنف، فإنه من الواضح أن الحماية الوحيدة التي يحتاجها الشعب الفلسطيني هي من جانب قياداته. سوف تساعد اقتراحات التقرير على استمرار رفض الفلسطينيين".

The #UN issued a report about how to protect Pal people. As the PA incites violence and Hamas terrorizes, it is clear that the only protection the Palestinian people need is from their own leaders. The report’s suggestions will only enable the Palestinians’ continued rejectionism — Ambassador Danon (@dannydanon) August 18, 2018

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد تقدم ب4 اقتراحات لتعزيز حماية الفلسطينيين، وهي: زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وإرسال مراقبين أممين لحقوق الإنسان، ومراقبين غير مسلحين، ونشر قوة شرطة، أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة.

وتقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب هذه الاقتراحات، ردا على تصاعد العنف في غزة، حيث قتل 171 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي، منذ الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.