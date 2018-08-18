أوباما ناعيا كوفي عنان: حطم الحواجز

نعى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، الذي توفي اليوم السبت.

وقال أوباما غن كوفي عنان، "جسد أهداف ومهام الأمم المتحدة مثل عدد قليل من الأشخاص".

وأشار أوباما، في بيان طرحه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن عنان حطم الحواجز، ولم "يتوقف عن سعيه نحو عالم أفضل".

وأضاف أوباما أن "إحساس كوفي عنان بإنسانيتنا المشتركة دائما ما ساعده على التواصل مع مجتمع الأمم".

وأعلنت مؤسسة كوفي عنان، اليوم السبت، وفاة عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل للسلام، عن عمر بلغ 80 عاما.

وشغل كوفي عنان منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1987 و1996، قبل أن ينتخب في الأول من يناير/ كانون الثاني 1997 أمينا عاما للمنظمة الدولية ويصبح ثاني أفريقي يشغل المنصب بعد سلفه المصري بطرس غالي.

وحصل كوفي عنان على جائزة نوبل للسلام بالتقاسم مع منظمة الأمم المتحدة عام 2001 تقديرا "لعملهما من أجل أن يكون عالمنا أكثر انتظاما وتمتعا بالسلام". وذكرت لجنة الجائزة أن الأمم المتحدة هي "اليوم منظمة تقف في طليعة الجهود المبذولة لتحقيق السلم والأمن في العالم، ولحشد الإمكانيات الدولية التي تهدف إلى الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية".