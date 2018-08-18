الصين: ندعم جهود تركيا لحماية استقرارها

أبلغ وزير الخارجية، وعضو مجلس الدولة الصيني، وانغ يي، نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، بأن بكين تدعم جهود الحكومة التركية لحماية أمنها واستقرار اقتصادها، وأنها تؤمن بقدرة أنقرة على تجاوز "الصعوبات العابرة" التي تواجهها.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع الوزير التركي، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Murad Sezer تركيا تتخذ إجراءات جديدة لدعم العملة الوطنية

وفقدت الليرة التركية ثلث قيمتها في مقابل الدولار هذا العام، وأدى الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة إلى تفاقم خسائرها التي قادتها مخاوف من نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية التركي تحدث عن الوضع الحالي في بلاده خلال الاتصال الهاتفي وأكد عزم حكومته تعزيز التواصل الاستراتيجي مع الصين.