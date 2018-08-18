ميركل: يمكن حل الخلافات عبر الحوار لذلك أنا سعيدة باستقبال بوتين

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم السبت، عن ثقتها في إمكانية حل جميع الخلافات عن طريق الحوار.

ميزيبرغ — سبوتنيك. وقالت ميركل قبل بدء مباحثاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "سنستمر في المحادثات التي أجريناها مع وزير الخارجية (سيرغي لافروف) صيف هذا العام وفي سوتشي.

© Sputnik . Сергей Гунеев بوتين يصل برلين لإجراء مباحثات مع ميركل

وتابعت ميركل "بالطبع، سنتحدث أيضا عن القضايا الراهنة في مجال حقوق الإنسان وعلاقاتنا الثنائية".

وأضافت المستشارة الألمانية "في رأيي يمكن حل جميع الخلافات عن طريق الحوار، لذلك أنا سعيدة باستقبال السيد بوتين هنا في ميزيبرغ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل اليوم إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشار الألمانية أنغيلا ميركل حول تسوية الوضع في سوريا وأوكرانيا، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمشاريع الدولية الكبرى، بما فيها "التيار الشمالي-2".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماينز، صرح اليوم السبت، بأن مفاوضات إلغاء العقوبات على روسيا من الممكن أن تبدأ فقط بعد تنفيذ اتفاقيات مينسك حول التسوية الأوكرانية.

وقال ماينز، في حوار مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" نشرت وكالة "دي بي إيه" مقتطفات منه اليوم السبت: "ممكن أن نبدأ مفاوضات إلغاء العقوبات إذا تمكننا من تنفيذ اتفاقيات مينسك. ليس قبل ذلك".