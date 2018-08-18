ميركل: توجد في سوريا تغييرات إيجابية

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم السبت، أنه هناك تغيرات إيجابية في سوريا، ومن المهم الآن تجنب كارثة إنسانية هناك.