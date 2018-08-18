هذا ما قاله نتنياهو في عزاء كوفي عنان

نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، الذي توفي اليوم السبت عن عمر 80 عاما.

وقال الناطق باسم مكتب نتنياهو للإعلام العربي، أوفير جندلمان، في منشور عبر "فيسبوك"، "يعبر رئيس الوزراء نتنياهو عن حزنه لرحيل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان وقال:"سنتذكره كرجل كثير الأفعال على الساحة الدولية وكمن كافح معاداة السامية وإنكار المحرقة. نتقدم بالتعازي لزوجته ولعائلته".

يذكر أن الراحل، كوفي عنان، استضاف في حزيران/يونيو 2004 أول مؤتمر حول معاداة السامية وقال "إنه يريد أن يشعر اليهود بأن الأمم المتحدة هي بيتهم أيضا".

© REUTERS / Valentin Flauraud ماذا قال كوفي عنان في آخر لقاء له

ومعاداة السامية هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى معاداة اليهودية كمجموعة عرقية ودينية وإثنية.

يذكر أن مجمع معسكرات الاعتقال أوشفيتز-بيركيناو، أنشئ في الفترة من 1940 إلى 1945 بالقرب من المعسكر البولندي أوشفيتز. وخلال عمل المعتقل، تم القضاء على حوالي مليون ونصف مليون شخص.

وأصبح معسكر "أوشفيتز" أكبر وأكثر المعسكرات شهرة ورمزية للهولوكوست (المحرقة النازية لليهود). ودخلت القوات السوفياتية بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني عام 1945 المعسكر بقيادة المارشال كونيف، وكان في المعسكر حينها 7 آلاف و600 معتقل، وتمت عملية تحرير المعسكر، وفي عام 1947 أنشئ متحف على أرضه.

وشارك العديد من القادة والساسة، بتقديم العزاء في وفاة كوفي عنان، ومنهم رئيس وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.