توجيه تهمة الشروع في القتل للمشتبه به في حادث الدهس بمحيط البرلمان البريطاني

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع شرطة العاصمة البريطانية "ميتروبوليتان بوليس" إن "صالح خاطر، ويسكن بشارع هاي جيت، ببرمنغهام، وهو سوداني مولود ببريطانيا، سوف يمثل بالحبس الاحتياطي أمام محكمة ويستمنستر يوم الاثنين المقبل، 22 آب/أغسطس بتهم الشروع في قتل أشخاص من العامة والشروع في قتل رجال شرطة".
تجدر الإشارة إلى أنه في صباح الثلاثاء الماضي اصطدمت سيارة بسياج بالقرب من مبنى البرلمان. ووصل أفراد شرطة مسلحون على الفور وحاصروا السيارة، ثم قاموا باعتقال السائق، وتم إخلاء منطقة الحادث وتطويقها.
وكانت الشرطة البريطانية قد أشارت إلى أن الحادث أدى إلى إصابة بعض المارة.
وشهدت عدة دول أوروبية العديد من الهجمات الإرهابية في الأعوام القليلة الماضية تبنى بعضها تنظيم "داعش" الإرهابي.
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