توجيه تهمة الشروع في القتل للمشتبه به في حادث الدهس بمحيط البرلمان البريطاني

قالت شرطة العاصمة البريطانية، مساء اليوم السبت، إنه تم توجيه تهم الشروع في القتل للمشتبه به في الدهس الذي وقع الأسبوع الماضي في محيط البرلمان البريطاني.

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع شرطة العاصمة البريطانية "ميتروبوليتان بوليس" إن "صالح خاطر، ويسكن بشارع هاي جيت، ببرمنغهام، وهو سوداني مولود ببريطانيا، سوف يمثل بالحبس الاحتياطي أمام محكمة ويستمنستر يوم الاثنين المقبل، 22 آب/أغسطس بتهم الشروع في قتل أشخاص من العامة والشروع في قتل رجال شرطة".

© Sputnik . Alexandr Yuriev الشرطة تعتبر حادثة اصطدام السيارة في سور البرلمان البريطاني عملية إرهابية

وتابع البيان أنه "نظرا للكيفية، ورمزية المكان، والاستهداف المزعوم للمدنيين ورجال الشرطة، فإن النيابة الملكية تتعامل مع القضية كإرهاب".

تجدر الإشارة إلى أنه في صباح الثلاثاء الماضي اصطدمت سيارة بسياج بالقرب من مبنى البرلمان. ووصل أفراد شرطة مسلحون على الفور وحاصروا السيارة، ثم قاموا باعتقال السائق، وتم إخلاء منطقة الحادث وتطويقها.

وكانت الشرطة البريطانية قد أشارت إلى أن الحادث أدى إلى إصابة بعض المارة.

وشهدت عدة دول أوروبية العديد من الهجمات الإرهابية في الأعوام القليلة الماضية تبنى بعضها تنظيم "داعش" الإرهابي.