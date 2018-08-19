زلزال بقوة 5.6 يقع بالقرب من ساحل كولومبيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع بالقرب من ساحل كولومبيا.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن

موسكو — سبوتنيك . وبحسب بيان للهيئة، فقد تم رصد الزلزال في تمام الساعة الـ 14.39 بالتوقيت الدولي، (22.39- بتوقيت موسكو).

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 35 كيلومترا شمال مدينة أكاندي الساحلية، التي تقع في مقاطعة شوكو في شمال غرب البلاد، وبؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كيلومترا.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا.