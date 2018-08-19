بيسكوف: المحادثات التي دامت 3 ساعات بين بوتين وميركل كانت شاملة

ألمانيا — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين بعد اجتماع الزعيمين: إن "المحادثات كانت طويلة وشاملة للغاية حول مواضيع تم تحديدها بشكل عام في تصريحات الرئيس بوتين والمستشارة ميركل قبل بدء المحادثات".
وقال بيسكوف بهذا الصدد: ناقشا الزعيمان العلاقات الثنائية بشكل مفصل، وأعربا عن ارتياحهما للدينامية المتزايدة لحجم التجارة المتبادلة" مشيران إلى "النمو الجيد الذي تم تسجيله العام الماضي، بنسبة 23 بالمئة، والذي من المتوقع أن يحافظ على تفس المستوى هذا العام".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد وصل إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ومن المقرر أن تتناول المباحثات موضوعات التسوية في سوريا وأوكرانيا والمشروعات التجارية والاقتصادية.
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