بيسكوف: المحادثات التي دامت 3 ساعات بين بوتين وميركل كانت شاملة

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن المحادثات التي استمرت 3 ساعات بين قادة روسيا فلاديمير بوتين وألمانيا أنغيلا ميركل كانت شاملة.

ألمانيا — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين بعد اجتماع الزعيمين: إن "المحادثات كانت طويلة وشاملة للغاية حول مواضيع تم تحديدها بشكل عام في تصريحات الرئيس بوتين والمستشارة ميركل قبل بدء المحادثات".

© Sputnik . Sergei Guneyev ميركل: يمكن حل الخلافات عبر الحوار لذلك أنا سعيدة باستقبال بوتين

كما أشار بيسكوف إلى أن فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بحثا العلاقات الثنائية، فضلا عن التبادل التجاري بين البلدين.

وقال بيسكوف بهذا الصدد: ناقشا الزعيمان العلاقات الثنائية بشكل مفصل، وأعربا عن ارتياحهما للدينامية المتزايدة لحجم التجارة المتبادلة" مشيران إلى "النمو الجيد الذي تم تسجيله العام الماضي، بنسبة 23 بالمئة، والذي من المتوقع أن يحافظ على تفس المستوى هذا العام".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد وصل إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ومن المقرر أن تتناول المباحثات موضوعات التسوية في سوريا وأوكرانيا والمشروعات التجارية والاقتصادية.