بيسكوف: بوتين وميركل ناقشا خطة العمل بشأن الاتفاق النووي الإيراني

ألمانيا — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد تحدثا عن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مشيرا إلى أن "الوضع هناك واضح".
وسيكون استئناف العقوبات على مرحلتين، الأولى تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الغرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية. وإعادة الحظر مرة أخرى لاستيراد السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.
والمرحلة الثانية من العقوبات ستبدأ اعتبارا من 4 تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، وتجدد العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على البنوك الأجنبية للعمل مع البنك المركزي الإيراني، والعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.
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