بوتين وميركل يتفقان على أن مشروع "التيار الشمالي2" مربح ويجب حمايته

ألمانيا — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "هو [مشروع "التيار الشمالي2" أحد جوانب العقوبات الأمريكية المحتملة] تم التطرق إليه. ولكن بشكل عام، هناك تفاهم بأن المشروع ، بطبيعة الحال، مربح تجاريا ومنافس، وبالتالي، فمن الضروري اتخاذ تدابير لحمايته من الهجمات المحتملة، والهجمات غير التنافسية من أطراف ثالثة، للوصول في نهاية المطاف إلى الانتهاء من هذا المشروع".
ومن المخطط بناء "التيار الشمالي-2" عبر المناطق الاقتصادية الإقليمية و/ أو الاقتصادية الحصرية في العديد من البلدان على طول شواطئ بحر البلطيق، ومن بينها روسيا وفنلندا والسويد والدانمارك وألمانيا، ومن بين البلدان المدرجة في القائمة، تنتظر "نورد ستريم 2 إيه جي"، مشغل خط أنابيب غاز "التيار الشمالي-2"، الحصول على تصاريح البناء فقط من الدنمارك وروسيا.
والجدير بالذكر أن شركة "غازبروم" تمتلك 100 بالمئة من أسهم شركة " نورد ستريم-2 إي جي"، مشغل المشروع، وتعهد الشركاء الأوروبيون في المشروع — "شل" و"أو أم في" و "إينجي" و"يونيبر" و"فينترسهال" تغطية 50 بالمئة من كلفة المشروع عن طريق استثمار كل شركة مبلغ 950 مليون يورو إجمالي 4.75 مليار يورو، أما النصف الثاني من إجمالي حجم الاستثمار المطلوب 4.75 مليار يورو فستوفره "غازبروم".
كان الرئيس فلاديمير بوتين قد وصل إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ومن المقرر أن تتناول المباحثات موضوعات التسوية في سوريا وأوكرانيا والمشروعات التجارية والاقتصادية.
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