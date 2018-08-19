زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد ، إن زلزالا عنيفا بلغت قوته 6.3 درجة وقع بجزيرة لومبوك الإندونيسية ذات الكثافة السكانية العالية.

© Sputnik . Alexander Liskin زلزال بقوة 8.2 درجة يضرب جزيرة تونغا بالمحيط الهادي

موسكو — سبوتنيك . ووفقا للهيئة، تم تسجيل الزلزال على الساحل الشمالي لجزيرة لومبوك في الساعة 12.10 بالتوقيت المحلي [ 7.10 — بتوقيت موسكو]، وعلى عمق ثمانية كيلومترات.

وكان زلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب شمال إندونيسيا، في جزيرة لومبوك، يوم 5 آب/أغسطس، تبعته هزتان ارتداديتان بقوة 5.4 و4.3 درجات.

بعد ذلك أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن وقوع زلزال آخر في منطقة جزيرة لومبوك، بلغت قوته 6.1 درجة، وأن مركز الزلزال يقع على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة ماتارام في جزيرة لومبوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.