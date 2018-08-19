مسلحو "طالبان" يسيطرون على منطقة بلجراغ شمال أفغانستان

سيطر مسلحو حركة "طالبان"، اليوم السبت، على منطقة بلجراغ شمالي أفغانستان، وتعد هذه هي المرة الثانية الذي يستولي فيه المتمردين على المديرية، والمرة الأولى كانت مطلع شهر مايو/ أيار من العام الجاري.

© Sputnik . Jak عناصر من طالبان تقتحم قاعدة عسكرية للقوات الأفغانية

كابول- سبوتنيك . ونقلت محطة "1 تي في" الخاصة عن محمد طاهر رحماني، رئيس المجلس المحلي في ولاية فارياب، قوله: "عقب سيطرتهم على المديرية فإن 28 جنديا بالجيش الوطني وقعوا أسرى بأيدي طالبان ونقلوا إلى جهة مجهولة".

وأضاف رحماني أن "40 عنصرا من قوات الانتفاضة الشعبية [الميليشيات المساندة للحكومة] القوا أسلحتهم وتركوا المنطقة هربا من المتمردين".

ولم يصدر تعليق فوري من المصادر الرسمية الأفغانية حول الموضوع.

وكان مسلحو "طالبان" قد سيطروا للمرة الأولى على المنطقة مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، بعد معارك استمرت عدة أيام ضيقوا الخناق على العناصر الحكومية المتواجدة هناك.