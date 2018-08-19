ظريف: مجموعة العمل التي أنشأتها الخارجية الأمريكية تهدف لإسقاط إيران

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن مجموعة العمل بشأن إيران والتي أنشأتها الخارجية الأمريكية مؤخرا تهدف لإسقاط إيران، لكنها لن تنجح.

وكتب ظريف، اليوم الأحد 19 أغسطس/ أب، في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": إنه "قبل 65 عاما، الولايات المتحدة أطاحت بحكومة الدكتور مصدق المنتخبة الديمقراطية، واستعادت الديكتاتورية وأخضعت الإيرانيين لمدة 25 عاما، والآن، مجموعة العمل تحلم بفعل نفس الشيء من خلال الضغط والتضليل والديماغوجية، لكن يحدث ذلك مجددا".

65 years ago today, the US overthrew the popularly elected democratic government of Dr. Mossadegh, restoring the dictatorship & subjugating Iranians for the next 25 years. Now an “Action Group” dreams of doing the same through pressure, misinformation & demagoguery. Never again. pic.twitter.com/ic3o652awn — Javad Zarif (@JZarif) August 19, 2018

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قررت الخميس 16 أغسطس/ آب، إعادة تشكيل مجموعة عمل بشأن إيران. كما قرر وزير الخارجية، مايك بومبيو، تعيين بريان هوك، ممثلا خاصا بشأن إيران.

وتشهد العلاقات بين أمريكا وإيران توترا كبيرا، على خلفية أزمة البرنامج النووي الإيراني، وبرامج إيران الصاروخية، التي تعتبرها واشنطن بمثابة تهديد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.