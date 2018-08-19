بولتون يزور إسرائيل لبحث "الخروج الإيراني من سوريا"

يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين تنتياهو، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مساء اليوم في تل أبيب.

وصل إلى إسرائيل، اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في زيارة هي الأولى من نوعها، منذ توليه مهام منصبه في شهر مارس/ آذار الماضي، لمناقشة قضايا مشتركة، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأزمة السورية.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن بولتون سيزور إسرائيل، اليوم، ويلتقي بنتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين، منهم وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، لبحث قضايا مهمة ورئيسة، على رأسها الخروج الإيراني من سوريا، وكذلك مسألة غزة.

היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ון בולטון נחת בישראל@AmbJohnBolton:

"הרגע הגעתי לישראל.

אני מצפה לפגישתי עם רה"מ נתניהו @netanyahu ובכירים נוספים

(צפוי להפגש גם עם שר הביטחון ליברמן @AvigdorLiberman ש.א).

אדון בדאגות המשותפות ובמגוון סוגיות בנושאי בטחון לאומי". pic.twitter.com/aHuQNkThVp — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 19, 2018

اعتبر المحلل السياسي بالإذاعة الإسرائيلية، شمعون آران، أن السبب الرئيس لزيارة بولتون لبلاده يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وقضايا تخص الأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما يتعلق بالخروج الإيراني من سوريا، بحسب صحيفة "هاآرتس" العبرية.