ليبرمان: نحاول فتح حوار مع الفلسطينيين في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور لبيرمان، إن "مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي تقتضي الحفاظ على الهدوء الأمني. ونحاول فتح حوار مع الفلسطينيين في قطاع غزة".

وذكرت القناة العاشرة العبرية، اليوم الأحد، نقلا عن ليبرمان، أن "المصلحة الإسرائيلية تلزم بالحفاظ على الهدوء الأمني في قطاع غزة"، وأن بلاده لا تتحدث مع "حماس"، ولكن لا يمكنه قول هذا الأمر لمصر أو للمبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، وبأنه على الإسرائيليين التعامل بحكمة مع هذه القضايا.

أوضح ليبرمان أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) يحاول "دهورة العلاقات مع إسرائيل"، وهو ليس شأن إسرائيلي، وأن أبو مازن يحاول "جرجرة تل أبيب للصراع الفلسطيني الداخلي".

שר הביטחון @AvigdorLiberman ל-@perez_esty: "מעבר ארז נסגר בגלל הפרות הסדר בגבול. חייבים ליצור זיקה ישירה בין הטבות כלכליות לבין שקט ביטחוני. אני מנסה מאז כניסתי לתפקיד לנהל דיאלוג ישיר עם הציבור בעזה מעל ראשם של מנהיגי חמאס" #בחציהיום — כאן חדשות (@kann_news) August 19, 2018

وحول قراره بإغلاق معبر إيرز الحدودي مع قطاع غزة، أشار ليبرمان إلى أن هذا الأمر يأتي للرد على "الإرهاب" الفلسطيني الذي جرى على الجدار الحدودي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف ليبرمان أن بلاده تحاول إدارة أو فتح حوار مباشر مع الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، بعيدا عن قيادات حركة "حماس".