وزير الدفاع الإيراني يعلق على أنباء تكوين "ناتو عربي"

علق وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، على الأخبار المتداولة بشأن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية، الرامية لتشكيل "ناتو عربي"، مؤكدا أن هذا الموضوع لا يستحق الكثير من الاهتمام، ومن الواضح أن هذا الأمر يعد جزءا من استراتيجية العدو الرامية إلى زرع الخلافات واستغلالها.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أكد العميد حاتمي، "من المستبعد أن يتجرأ الأمريكيون وخاصة الكيان الصهيوني على السماح بتشكيل هذا الحلف بين الدول الإسلامية، لأنهم يعرفون جيدا هدف الشعوب الإسلامية التي تعتبر الكيان الصهيوني عدوها الحقيقي"، حسب قوله.



© REUTERS / Ramzi Boudina إيران: لا يحق لأعضاء "أوبك" أخذ حصتنا من صادرات النفط

وأضاف "لو تحقق هذا الأمر فإنهم غير واثقين من أن لا يصبح هذا الحلف تحت تصرف الذين يحملون هم القضية الفلسطينية كقضية جوهرية، لذا فإن الكلام حول هذا الموضوع (تشكيل الناتو العربي) هو في مستوى الكلام في غالبيته".

وبشأن ظاهرة التخويف من إيران في المجال الصاروخي، قال، "إننا وفي ضوء التجارب التاريخية وتهديدات الأعداء سنحتفظ بقدراتنا الدفاعية بكل قوة، وسنعمل على الارتقاء بها، وهو ما يحكم به العقل أيضا ولا سبيل غير ذلك، إذ أنهم يريدون نزع أسلحتنا".