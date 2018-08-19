إيران: نبحث عن حل لبيع النفط وتحويل الإيرادات

قالت الرئاسة الايرانية، اليوم الأحد، 19 أغسطس/ أب، إنها تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل عائداتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "إرنا"، عن نائب الرئيس إسحق جهانجيري، قوله "إن الحكومة تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل عائداتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وضرب عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين".

© AFP 2018 / KHAMENEI.IR التلفزيون الرسمي: خامنئي يحظر على إيران إجراء أي محادثات مباشرة مع أمريكا

وأضاف: "نأمل أن تتمكن الدول الأوروبية من الوفاء بالتزاماتها لكن حتى إذا لم يكن بوسعها فإننا نبحث عن حلول لبيع نفطنا ونقل إيراداتها".

وتبحث الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في 2015 عن سبل لإنقاذه، رغم انسحاب الولايات المتحدة وضغوط واشنطن على حلفائها لخفض مشتريات النفط الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد، في يوم استعادة الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران، أنه منفتح على عقد صفقة جديدة مع طهران. وقال ترامب إنه لا يطمح لأقل من سلام عالمي بعد إعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكدا أن كل من سيعمل مع إيران لن يعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية.