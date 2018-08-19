ارتفاع عدد ضحايا جسر جنوة مع انتهاء عمليات البحث

انتهت السلطات الإيطالية، ليلة أمس السبت، عملية البحث عن مفقودين في انهيار جسر بمدينة جنوة الإيطالية الساحلية بعد العثور على آخر ثلاث جثث ليرتفع العدد الرسمي للقتلى إلى 43.

وبعد العثور على ثلاث جثث في سيارة تحت ألواح خرسانية، رفعت سلطات جنوة العدد الرسمي للقتلى، وقالت إن تسعة أشخاص مازالوا في المستشفى بينهم أربعة في حالة حرجة، بحسب رويترز.

© Sputnik . Carlo Alberto Alessi إيطاليا تقيم جنازة رسمية لضحايا جسر جنوة المنهار

وقال مسؤول الإطفاء ستيافنو زانوت:

عملنا مستمر للتأكد تماما من عدم وجود أحد تحت الأنقاض، ويشمل العمل أيضا تأمين المكان ومساعدة التحقيقات للتوصل لسبب الكارثة.

وانهار قطاع طوله 200 متر من الجسر يوم الثلاثاء مما أدى إلى سقوط عربات وقطع خرسانية.

وكان الجسر جزء من طريق إيه10 السريع الذين يربط بين جنوة والحدود الفرنسية إلى الغرب وكانت تديره شركة أوتوستراد التابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية.

وتعهدت أوتوستراد أمس السبت بمبلغ نصف مليار يورو لإعادة بناء الجسر وتأسيس صناديق لمساعدة عائلات الضحايا ومن تركوا منازلهم جراء الانهيار وأعمال إعادة البناء.