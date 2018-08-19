ترامب يرشح دولة خليجية لتحمل نفقات إعمار سوريا بدلا من أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن توقف الولايات المتحدة، عن مساعدة سوريا على إعادة إعمارها.

ووصف ترامب، المعونة الأمريكية السنوية لسوريا من أجل إعادة إعمارها، والتي تقدر قيمتها بـ 230 مليون دولار بـ "الهزيلة".

© AFP 2018 / Evert-Jan Daniels / ANP سوريا تصف تقديم السعودية 100 مليون للتحالف الدولي بالدنيء وتعتبر الشعب السعودي أولى بها

وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر": "الولايات المتحدة ستوقف هذه المدفوعات السنوية الهزيلة البالغة 230 مليون دولار لإعادة إعمار سوريا. والسعودية ودول غنية أخرى في الشرق الأوسط ستبدأ في الدفع بدلا من واشنطن".

واعتبر في تغريدة له على "تويتر"، أنه يجب على الدولة الغنية في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية تحمل تلك النفقات بدلا من واشنطن.

The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle East will start making payments instead of the U.S. I want to develop the U.S., our military and countries that help us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018