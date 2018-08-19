ترامب يرشح دولة خليجية لتحمل نفقات إعمار سوريا بدلا من أمريكا

ووصف ترامب، المعونة الأمريكية السنوية لسوريا من أجل إعادة إعمارها، والتي تقدر قيمتها بـ 230 مليون دولار بـ "الهزيلة".
The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle East will start making payments instead of the U.S. I want to develop the U.S., our military and countries that help us!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018
وأوضح ترامب أن قراره يهدف بشكل أساسي "لتطوير أمريكا وقواتها والدول التي تساعدها".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت: "نتيجة لمساهمة الشركاء الرئيسيين في التحالف، قرر وزير الخارجية مايك بومبيو، إعادة توجيه نحو 230 مليون دولار التي كانت مخصصة لمساعدات استقرار سوريا".
وصرحت المتحدثة أن الولايات المتحدة تمكنت منذ شهر أبريل/ نيسان من جمع 300 مليون دولار، تبرعت السعودية بـ100 مليون والإمارات بـ50 مليون دولار.
وقالت نويرت: "نتيجة مساهمة الشركاء في التحالف، أمر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإعادة توجيه 230 مليون دولار لأغراض أخرى".
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