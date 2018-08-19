قتيل واحد في انفجار وسط مدينة جلال آباد شرق أفغانستان

قتل أفغاني في انفجار وسط مدينة جلال آباد شرق أفغانستان، وذلك في أحدث هجوم على المدارس، بعد تفجير انتحاري استهدف مدرسة في العاصمة الأفغانية كابول يوم الأربعاء.