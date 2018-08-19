إسرائيل تقيم معرضا عسكريا .. دون توفير ميزانية

وذكرت القناة الثانية العبرية، اليوم الأحد، أنه من المقرر إقامة معرض عسكري للجيش الإسرائيلي بمناسبة مرور 70 عاما على تكوين الجيش الإسرائيلي، ولكن دون توفير ميزانية مالية للمعرض.
وزارات خدمية
وكانت مصادر بوزارة المالية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس السبت، عن تخوفها من زيادة ميزانية وزارة الدفاع على حساب الوزارات الخدمية.
أفادت القناة العبرية نفسها، السبت، بأن الخطة الأمنية الإسرائيلية الجديدة "إسرائيل 2030"، التي أعلن عنها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أثارت جدلا كبيرا داخل أروقة وزارة الإسكان.
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزير المالية، موشيه كحلون، أكد خلال جلسة خاصة عقدت، أول أمس، الجمعة، أن ميزانية الحكومة الإسرائيلية لن تتأثر بالميزانية الجديدة التي اقترحها نتنياهو، والخاصة بزيادة ميزانية الدفاع.
إسرائيل 2030
من المفترض أن تزيد ميزانية الدفاع الإسرائيلية 30 مليار شيكل على مدار 12 عاما، وهي خطة يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أنها ستساهم في الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، بدعوى أن بلاده تتعرض للإرهاب وللمخاطر من كل الجبهات.
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