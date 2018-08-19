إسرائيل تقيم معرضا عسكريا .. دون توفير ميزانية

وذكرت القناة الثانية العبرية، اليوم الأحد، أنه من المقرر إقامة معرض عسكري للجيش الإسرائيلي بمناسبة مرور 70 عاما على تكوين الجيش الإسرائيلي، ولكن دون توفير ميزانية مالية للمعرض.

© AP Photo / Dan Balilty, Pool "ميزانية الدفاع" تثير جدلا داخل إسرائيل

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأنه في ظل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيادة ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفقا لخطة عسكرية جديدة، فإن الجيش الإسرائيلي نفسه لم يوفر الميزانية اللازمة لإقامة المعرض العسكري السنوي، والذي من المفترض أن يقام خلال شهرين.

وزارات خدمية

وكانت مصادر بوزارة المالية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس السبت، عن تخوفها من زيادة ميزانية وزارة الدفاع على حساب الوزارات الخدمية.

أفادت القناة العبرية نفسها، السبت، بأن الخطة الأمنية الإسرائيلية الجديدة "إسرائيل 2030"، التي أعلن عنها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أثارت جدلا كبيرا داخل أروقة وزارة الإسكان.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزير المالية، موشيه كحلون، أكد خلال جلسة خاصة عقدت، أول أمس، الجمعة، أن ميزانية الحكومة الإسرائيلية لن تتأثر بالميزانية الجديدة التي اقترحها نتنياهو، والخاصة بزيادة ميزانية الدفاع.

إسرائيل 2030



© AFP 2018 / VANO SHLAMOV ترامب يسعى لوضع ميزانية عسكرية جديدة بزيادة حادة