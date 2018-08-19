عضو كنيست يدعو لاغتيال قادة "حماس"

أجرت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، حوارا مع عضو الكنيست الإسرائيلي، موتي يوغاف، والذي دعا من خلاله إلى استهداف قادة ورموز حركة "حماس" بدعوى تعزيز الردع الإسرائيلي في القطاع.

اغتيال انتقائي

صرح موتي يوغاف، عضو لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي ، بأن عمليات الاغتيال الانتقائي لقادة "حماس" يقوي الردع ويعزز الموقف الإسرائيلي أمام الحركة في غزة، وبأن السلطة الفلسطينية جزء من المشكلة في غزة، وليست الحل.

وأفادت القناة العبرية أن الحل الأفضل لقطاع غزة ليس بغلق المعابر الحدودية أو استهداف الأهالي الفسطينيين، إنما بعمليات اغتيالية لقيادات ورموز "حماس".

مسيرات العودة

يشار إلى أن صحيفة "هاآرتس" العبرية، ذكرت في الثاني عشر من الشهر الجاري، أن الدائرة الأمنية الإسرائيلية استعدت، خلال الأشهر القليلة الماضية، للقيام بسلسلة اغتيالات انتقائية لقادة حركة "حماس" في غزة.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن هذه الاستعدادات بدأت مع قيام الفلسطينيين بتنظيم "مسيرات العودة"، في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، والموافق ليوم الأرض الفلسطيني، بالقرب من الجدار الحدودي مع قطاع غزة.

تخوف إسرائيلي



© REUTERS / NASEEM ZEITOON وزراء إسرائيليون: نتحدث مع "حماس" عبر وسطاء