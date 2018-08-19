مسؤولان خليجيان يعلنان المساعدة ... الفيضانات في كيرالا الهندية تودي بحياة 200 شخص

وتراجعت حدة الأمطار في ولاية كيرالا بجنوب غرب الهند اليوم الأحد مما أعطى آلاف الأسر العالقة فرصة لالتقاط الأنفاس فيما تخشى السلطات تفشي الأمراض بين أكثر من 725 ألف شخص باتوا مكدسين في مخيمات إغاثة.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار بغزارة في منطقة واحدة أو اثنتين فقط في كيرالا اليوم الأحد فيما خفضت مستوى التحذير في عدة مناطق.
وقال بيناراي فيجايان رئيس وزراء كيرالا إن إجمالي عدد الذين انتقلوا إلى 5645 مخيم إغاثة ارتفع ليصل إلى 725 ألفا.
وأضاف أن عدد الوفيات اليوم الأحد بلغ 13 مما يجعل إجمالي عدد القتلى يقترب من 200 شخص.
وكان رئيس وزراء كيرالا قال أمس السبت إنه ليس هناك نقص في الغذاء في الولاية إذ أن التجار خزنوا السلع قبل احتفالات محلية.
وقال للصحفيين "المشكلة الوحيدة هي نقلها.. تعاونت الحكومة المركزية والحكومة المحلية بشكل جيد فيما يتعلق بهذا الأمر لمواجهة الكارثة".
وعرض أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي التي يعمل بها الكثير من أبناء ولاية كيرالا تقديم المساعدة كما أعلن الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مساعدات بقيمة خمسة ملايين دولار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)