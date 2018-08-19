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18:46 19 أغسطس/ أب 2018
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    الفياضانات في الهند

    مسؤولان خليجيان يعلنان المساعدة ... الفيضانات في كيرالا الهندية تودي بحياة 200 شخص

    © REUTERS / SIVARAM V
    العالم
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    عرض نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم التي يعمل بها الكثير من أبناء ولاية كيرالا التي تعرضت لفياضانات راح ضحيتها 200 شخص تقديم المساعدة كما أعلن رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مساعدات بقيمة خمسة ملايين دولار.

    وتراجعت حدة الأمطار في ولاية كيرالا بجنوب غرب الهند اليوم الأحد مما أعطى آلاف الأسر العالقة فرصة لالتقاط الأنفاس فيما تخشى السلطات تفشي الأمراض بين أكثر من 725 ألف شخص باتوا مكدسين في مخيمات إغاثة.

     

    القرويون الهنود المتضررون من الفيضانات يمرون في مراكبهم بجوار مرمى مغممور جزئيا في قرية موكاتا، على بعد 70 كم من جواهاتي، الهند 11 يوليو/ تموز 2013
    © AFP 2018 / Biju Boro
    في ظل أنباء عن هطول أمطار جديدة... مئات القتلى في فيضانات الهند
    وأفادت "رويترز" أن الأمطار المستمرة منذ الثامن من أغسطس/آب كانت قد تسببت في أسوأ فيضانات تشهدها الولاية منذ قرن ولقي ما يقرب من 200 شخص حتفهم بسبب ارتفاع منسوب المياه وحدوث انهيارات أرضية.

     

    وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار بغزارة في منطقة واحدة أو اثنتين فقط في كيرالا اليوم الأحد فيما خفضت مستوى التحذير في عدة مناطق.

     

    وقاد الجيش الهندي باستخدام القوارب وطائرات الهليكوبتر جهود الإنقاذ للوصول إلى الناس الذين تقطعت بهم السبل لأيام بسبب الفيضانات وحوصر كثيرون فوق الأسطح وفي الطوابق العليا من منازلهم وهم في حاجة ماسة للغذاء ومياه الشرب.

    ونقلت "رويترز" أن مستويات المياه انحسرت في قرى محيطة بمدينة كوتشي. وذكر مسؤولون أن فرق الإنقاذ تركز جهودها على بلدة تشينجانور الواقعة على ضفاف نهر بامبا حيث يخشى أن تحاصر المياه نحو خمسة آلاف شخص.

     

    وقال بيناراي فيجايان رئيس وزراء كيرالا إن إجمالي عدد الذين انتقلوا إلى 5645 مخيم إغاثة ارتفع ليصل إلى 725 ألفا.

    وأضاف أن عدد الوفيات اليوم الأحد بلغ 13 مما يجعل إجمالي عدد القتلى يقترب من 200 شخص.

    وكان رئيس وزراء كيرالا قال أمس السبت إنه ليس هناك نقص في الغذاء في الولاية إذ أن التجار خزنوا السلع قبل احتفالات محلية.

    وقال للصحفيين "المشكلة الوحيدة هي نقلها.. تعاونت الحكومة المركزية والحكومة المحلية بشكل جيد فيما يتعلق بهذا الأمر لمواجهة الكارثة".

    وعرض أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي التي يعمل بها الكثير من أبناء ولاية كيرالا تقديم المساعدة كما أعلن الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مساعدات بقيمة خمسة ملايين دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    مأساة فيضانات الهند, الحكومة الهندية, الهند
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