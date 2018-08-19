كيرالا الهندية تلتقط أنفاسها بتراجع الأمطار وارتفاع قتلى الفيضانات إلى 200

خفت حدة الأمطار في ولاية كيرالا بجنوب غرب الهند، اليوم، الأحد، مما أعطى آلاف الأسر العالقة فرصة لالتقاط الأنفاس، فيما تخشى السلطات تفشي الأمراض بين أكثر من 725 ألف شخص، باتوا مكدسين في مخيمات إغاثة.

وبحسب وكالة " رويترز". كانت الأمطار المستمرة، منذ الثامن من أغسطس/ آب قد تسببت في أسوأ فيضانات تشهدها الولاية منذ قرن، ولقي ما يقرب من 200 شخص حتفهم، بسبب ارتفاع منسوب المياه وحدوث انهيارات أرضية.

غزارة الأمطار



© REUTERS / STRINGER فيضانات الهند تخلف عشرات القتلي وتهجر 150 ألف شخص

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار بغزارة في منطقة واحدة أو اثنتين فقط، في كيرالا، اليوم الأحد، فيما خفضت مستوى التحذير في عدة مناطق.وقاد الجيش الهندي باستخدام القوارب وطائرات الهليكوبتر جهود الإنقاذ للوصول إلى الناس، الذين تقطعت بهم السبل لأيام، بسبب الفيضانات وحوصر كثيرون فوق الأسطح، وفي الطوابق العليا من منازلهم، وهم في حاجة ماسة للغذاء ومياه الشرب.وقال مصور من "رويترز" كان على متن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية، إن مستويات المياه انحسرت في قرى محيطة بمدينة كوتشي. وذكر مسؤولون أن فرق الإنقاذ تركز جهودها على بلدة تشينجانور، الواقعة على ضفاف نهر بامبا حيث يخشى أن تحاصر المياه نحو خمسة آلاف شخص.

الجديري المائي

وقال بيناراي فيجايان، رئيس وزراء كيرالا، إن إجمالي عدد الذين انتقلوا إلى 5645 مخيم إغاثة ارتفع ليصل إلى 725 ألفا.

وأضاف أن عدد الوفيات، اليوم الأحد، بلغ 13 مما يجعل إجمالي عدد القتلى يقترب من 200 شخص.



© AP Photo / Altaf Qadri مصرع أكثر من 320 شخصا جنوبي الهند بسبب الأمطار الموسمية

وقال أنيل فاسوديفان، المسؤول عن إدارة مكافحة الكوارث في وزارة الصحة كيرالا، إن السلطات عزلت ثلاثة مصابين بالجديري المائي في أحد مخيمات الإغاثة في بلدة ألوفا، التي تبعد نحو 250 كيلومترا عن عاصمة الولاية.وأضاف أن الإدارة تستعد للتعامل مع تفش محتمل للأمراض، التي تنتقل عن طريق الماء أو الهواء.

النهر الرئيسي

وخلال الفترة بين 8 و15 أغسطس/آب الجاري، شهدت كيرالا، التي عادة ما تهطل عليها أمطار غزيرة، زيادة بمعدل 250 في المئة في كمية الأمطار المعتادة.

واضطرت سلطات الولاية إلى تصريف المياه، التي ارتفع منسوبها خلف 35 سدا إلى مستوى الخطر، مما تسبب في زيادة كبيرة في منسوب المياه في النهر الرئيسي بالولاية.

وتعد شواطئ كيرالا ومناطقها النائية مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية، لكن عدد الزائرين يقل كثيرا خلال فترة الأمطار الموسمية.

ومطار كوتشي مغلق بعد أن أغرقته المياه، ونظمت شركة جيت للطيران رحلات إضافية من ثيروفانانثابورام.

وستدير شركة إير إنديا للطيران رحلات من مطار البحرية في كوتشي، إلى بنجالورو وكويمباتور، اعتبارا من غد الاثنين.

تخزين السلع



© AP Photo / Altaf Qadri مقتل أكثر من 20 شخصا نتيجة انهيارات أرضية في الهند