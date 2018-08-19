ترامب يوجه رسالة للمحقق الخاص مولر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إنه "ليس لديه شيء ليخفيه" عن المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، نافيا انقلاب أكبر محاميه عليه بالتعاون مع التحقيق.

وندد ترامب، في سلسلة تغريدات على تويتر، بتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أمس السبت أفاد بأن محامي البيت الأبيض دون ماجان تعاون بقوة مع مولر.

وذكرت الصحيفة أن ماجان قدم روايات تفصيلية عن الوقائع المحورية في التحقيق الذي يدور حول ما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة.

The Failing New York Times wrote a story that made it seem like the White House Councel had TURNED on the President, when in fact it is just the opposite — & the two Fake reporters knew this. This is why the Fake News Media has become the Enemy of the People. So bad for America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

وقال ترامب في تغريدة "لقد سمحت له ولجميع الآخرين بالإدلاء بشهادتهم.. لم أكن مضطرا لذلك".

وتابع ترامب أن الصحيفة جعلت الأمر يبدو كما لو كان ماجان قد انقلب على الرئيس مثلما فعل محامي البيت الأبيض جون دين في تحقيق فضيحة ووترجيت بشأن الرئيس السابق ريتشارد نيكسون. وأضاف "في الواقع الأمر عكس ذلك تماما".

Some members of the media are very Angry at the Fake Story in the New York Times. They actually called to complain and apologize — a big step forward. From the day I announced, the Times has been Fake News, and with their disgusting new Board Member, it will only get worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

وذكرت الصحيفة نقلا عن عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض وغيرهم من الاشخاص الذين اطلعوا على الموضوع، أن ماجان أدلى بمعلومات بعضها لم يكن يعرفه المحققون.

ومساء أمس السبت، أكد محامي ماجان أن محامي البيت الأبيض تعاون مع فريق مولر. وقال ويليام بيرك "أجاب السيد ماجان على أسئلة فريق المحقق الخاص بطريقة وافية وبأمانة"، وأوضح أن الرئيس لم يطلب من ماجان الامتناع عن مناقشة أي أمر.

Study the late Joseph McCarthy, because we are now in period with Mueller and his gang that make Joseph McCarthy look like a baby! Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

كان ترامب قال أمس السبت على تويتر أيضا إنه شجع ماجان وموظفي البيت الأبيض على التعاون مع المحققين.