الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" تعلنان الإفراج عن مئات المساجين بمناسبة عيد الأضحى

كابول — سبوتنيك. وأفاد بيان لمكتب الادعاء العام، بأنه تم إصدار عفو والتخفيف عن 444 سجيناً، بما في ذلك 11 امرأة و5 أطفال و228 رجلا".
وكان التلفزيون الحكومي نقل عن الرئيس الأفغاني كلمته بمناسبة عيد الاستقلال، قال فيها "ابتداء من الغد، الذي يصادف يوم عرفة، ولغاية مولد الرسول (محمد والذي يوافق 8 تشرين الثاني/نوفمبر)، بشرط أن تقوم طالبان أيضا بإعلان وقف لإطلاق النار خلال هذه الفترة أو أي وقت يحددونه اعلن وقفاً لإطلاق النار".
وأضاف الرئيس أن دعوته للهدنة تأتي "بعد المشاورات مع مختلف شرائح المجتمع علماء الدين الأحزاب النساء الشباب واحتراما لدعوات رجال الدين الذين اجتمعوا في مؤتمر مكة المكرمة ومنظمة التعاون الإسلامي وخادم الحرمين الشريفين".
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