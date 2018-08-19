الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" تعلنان الإفراج عن مئات المساجين بمناسبة عيد الأضحى

أعلن الادعاء العام الأفغاني، اليوم الأحد، بأن الرئيس أشِرف غني، أصدر مرسوما يقضي بالإفراج عن 444 سجيناً، بينهم نساء وأطفال، بمناسبة ذكرى الاستقلال، فيما أصدرت حركة "طالبان" مرسوما مماثلا.

كابول — سبوتنيك. وأفاد بيان لمكتب الادعاء العام، بأنه تم إصدار عفو والتخفيف عن 444 سجيناً، بما في ذلك 11 امرأة و5 أطفال و228 رجلا".

© Sputnik . Ishtiaq Mahsud مسلحو "طالبان" يسيطرون على منطقة بلجراغ شمال أفغانستان

فيما ذكرت وكالة "بجواك" الأفغانية أن "حركة طالبان أصدرت مرسوما مماثلا"، دونما أن تورد أي تفاصيل.

وكان التلفزيون الحكومي نقل عن الرئيس الأفغاني كلمته بمناسبة عيد الاستقلال، قال فيها "ابتداء من الغد، الذي يصادف يوم عرفة، ولغاية مولد الرسول (محمد والذي يوافق 8 تشرين الثاني/نوفمبر)، بشرط أن تقوم طالبان أيضا بإعلان وقف لإطلاق النار خلال هذه الفترة أو أي وقت يحددونه اعلن وقفاً لإطلاق النار".

وأضاف الرئيس أن دعوته للهدنة تأتي "بعد المشاورات مع مختلف شرائح المجتمع علماء الدين الأحزاب النساء الشباب واحتراما لدعوات رجال الدين الذين اجتمعوا في مؤتمر مكة المكرمة ومنظمة التعاون الإسلامي وخادم الحرمين الشريفين".