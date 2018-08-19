بولتون: هدفنا إخراج إيران من سوريا

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال زيارته لإسرائيل، اليوم، إن هدفنا هو إخراج الإيرانيين من سوريا.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم، الأحد، أن جون بولتون، صرح بأن "الهدف الأمريكي، هو إخراج إيران والمليشيات والأذرع الإيرانية من سوريا".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الهدف الرئيس من زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي ، الأولى من نوعها، منذ توليه مهام منصبه في مارس/ آذار الماضي، هو العمل على إخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن جون بولتون سيزور أوكرانيا وجنيف، سيلتقي خلالها بنظيره الروسي، نيكولاي باتروشيف، بهدف مناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأس جدول أعماله، هو الغرض نفسه، والمتعلق بالأزمة السورية.

يشار إلى أن بولتون وصل إلى تل أبيب صباح اليوم، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.