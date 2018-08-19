مقتل 19 شخصا في هجوم على قرية بنيجيريا

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضاف أباتشا عمر أن المتشددين هاجموا قرية مايلاري في منطقة جوزامالا بولاية بورنو حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
وأضاف أنه أحصى 19 قتيلا، إلا أن أحد عمال الإغاثة في مخيم لاستقبال الناجين طلب عدم نشر اسمه قال إن عدد الضحايا بلغ 63 قتيلا.
وقال عمر إن المهاجمين شوهدوا في القرية قبل ثلاثة أيام من تنفيذ هجومهم. وأضاف أن السكان أبلغوا القوات النيجيرية المتمركزة في بلدة مجاورة لكنها لم تتحرك.
وكشف عامل الإغاثة إنأن المئات من سكان القرى الواقعة في المنطقة فروا إلى مخيم الإغاثة الذي يعمل به ويقع في منطقة مونجونو.
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