مقتل 19 شخصا في هجوم على قرية بنيجيريا

قال أحد الناجين من هجوم تم شنه على قرية في شمال شرق نيجيريا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن 19 شخصا على الأقل قتلوا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضاف أباتشا عمر أن المتشددين هاجموا قرية مايلاري في منطقة جوزامالا بولاية بورنو حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

© Sputnik . Emmanuel Braun وفاة 33 طفلا في مخيم بشمال شرق نيجيريا خلال أسبوعين

وأوضح أباتشا عمر أنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان المهاجمون ينتمون لجماعة بوكو حرام أم لتنظيم " داعش " في غرب أفريقيا.

وأضاف أنه أحصى 19 قتيلا، إلا أن أحد عمال الإغاثة في مخيم لاستقبال الناجين طلب عدم نشر اسمه قال إن عدد الضحايا بلغ 63 قتيلا.

وقال عمر إن المهاجمين شوهدوا في القرية قبل ثلاثة أيام من تنفيذ هجومهم. وأضاف أن السكان أبلغوا القوات النيجيرية المتمركزة في بلدة مجاورة لكنها لم تتحرك.

وكشف عامل الإغاثة إنأن المئات من سكان القرى الواقعة في المنطقة فروا إلى مخيم الإغاثة الذي يعمل به ويقع في منطقة مونجونو.