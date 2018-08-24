في ضوء التوجه العالمي للتخلي عن الدولار والانتقال إلى التعامل بالعملة الوطنية، هل من الممكن إنشاء عملة موحدة لدول العالم العربي؟

نعم 33.1% (105)

لا 66.9% (212) صوتوا: 317 جميع استطلاعات الرأي نعم

لا جميع استطلاعات الرأي