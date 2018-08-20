في أول قراراته… عمران خان يدعو مواطنيه للتقشف والأغنياء لدفع الضرائب

دعا عمران خان رئيس وزراء باكستان الجديد يوم الأحد الأغنياء إلى بدء دفع الضرائب وقال إن الدولة ستبدأ حملة تقشف للحد من الديون في خطوة سيبدأها ببيع أسطول مكتبه من السيارات المضادة للرصاص.

وحدد خان في أول كلمة له إلى الشعب بوصفه رئيسا للوزراء رؤيته "لباكستان جديدة" وتحدث باستفاضة عن ضرورة إعادة تشكيل باكستان من خلال تطبيق نظام إسلامي للرعاية الاجتماعية يحد من الفقر ويقلص مستويات الديون المرتفعة.

© REUTERS / AKHTAR SOOMRO عمران خان يؤدي اليمين رئيسا لحكومة باكستان (فيديو)

وقال خان "أرسينا عادة سيئة بالاعتماد في عيشنا على القروض والمساعدات من بلدان أخرى"، بحسب رويترز.

وأضاف "لا يمكن لبلد أن يزدهر بهذه الطريقة. على الدولة أن تقف على قدميها".

وأدى لاعب الكريكيت السابق خان (65 عاما) اليمين رئيسا للوزراء يوم السبت بعدما وصل الحزب الذي ينتمي إليه إلى سدة الحكم في انتخابات جرت الشهر الماضي.

ولم يشر خان في حديثه إلى أي خطط سياسية للتعامل مع أزمات العملة، والتي قال محللون إنها ستجبر باكستان على حزمة إنقاذ مالي جديدة من صندوق النقد الدولي، لكنه ركز على الديون وقال إن محافظ البنك المركزي السابق عشرت حسين سيقود قوة مهام لتطبيق خطة للتقشف.

وأعلن خان أنه سيعيش في منزل صغير مؤلف من ثلاث غرف نوم بدلا من المقر الحالي الفخم المخصص لإقامة رئيس الوزراء.

ويعتزم خان أن يحتفظ فقط بخادمين من إجمالي 524 خادما لرئيس الوزراء. كما أعلن عن خطط لبيع أسطول من السيارات المضادة للرصاص لمساعدة الخزانة على سد أي عجز.

وقال:

أريد أن أقول لشعبي إنني سأعيش حياة بسيطة. سأحافظ على أموالكم.

ودعا خان الباكستانيين في الخارج إلى الاستثمار في بلدهم والأغنياء إلى البدء في دفع الضرائب.

وقال "مسؤوليتكم دفع الضرائب… اعتبروا ذلك جهادا. يجب أن تدفعوا الضرائب لتحسين أحوال بلدكم".