الصين تعتبر الأمن شرطا لبدء إعادة الإعمار في سوريا

أعلن المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا، شيه شياو يان، اليوم الاثنين، أن إعادة إعمار سوريا بعد الحرب يمكن أن تبدأ فقط، في ظروف ضمان الأمن الأساسي.

بكين — سبوتنيك. وقال شيه شياو يان، في إحاطة حول نتائج الزيارات إلى المملكة العربية السعودية وسوريا وإسرائيل: "نأمل، أن المجتمع الدولي سوف يولي اهتماما خاصا لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب سوريا ويشارك..في هذه العملية، وهذه ليست مسألة بلد واحد أو بلدين، وبالإضافة إلى بدء أعمال إعادة البناء ينبغي توفير الأمن الأساسي".

© Sputnik . Evgeniy Biyatov الصين تنفي بشكل قاطع التدخل العسكري في الصراع السوري

وأوضح المبعوث الصيني، أن المهمة الرئيسية في الوقت الراهن- هي استعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وأشار، شيه شياو يان: " إذا قمنا ببناء طريق، مدرسة ، مستشفى ، وأنشأنا جسراً، وفي اليوم التالي سيتم تدمير أو تفجير هذه المنشآت، فما الفائدة من إعادة البناء هذه".

وأضاف أيضاً أن بدء العمل في إعادة البناء غير منطقي، إذا كانت حياة أولئك الذين يشاركون في هذه العملية معرضة للخطر.

وأكد الدبلوماسي الصيني: "لذلك فان المهمة الرئيسية في الوقت الراهن هي استعادة السلام والاستقرار في سوريا، ويجب على جميع الأطراف بذل الجهود لبدء العمل بهذا الخصوص".