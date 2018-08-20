مبعوث صيني: لا يوجد رقم محدد لعدد الويغور الذين يقاتلون في سوريا

قال شيه شياو يان المبعوث الصيني الخاص للقضية السورية اليوم الاثنين إنه لا يوجد رقم محدد لعدد الويغور الذين ذهبوا للقتال في صفوف الإرهابيين في سوريا مضيفا أنه يأمل بالعودة إلى سوريا للحصول على صورة أوضح.

وتشعر الصين بقلق من أن يكون الويغور الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف الإرهابيين قد سافروا بشكل غير قانوني عبر جنوب شرق آسيا وتركيا. وأغلب الويغور من المسلمين الذي يتحدثون لغة تركية وينحدرون من منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين.

© AFP 2018 / Bulent Kilic الصين تعتبر الأمن شرطا لبدء إعادة الإعمار في سوريا

وقال السفير السوري لدى الصين لرويترز العام الماضي إن ما يصل إلى خمسة آلاف من الويغور يقاتلون في صفوف جماعات إرهابية مختلفة في سوريا.

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن قتل صيني كان محتجزا رهينة في 2015 مما سلط الضوء على قلق الصين بشأن الويغور الذين تقول إنهم يقاتلون في الشرق الأوسط وتخشى من احتمال عودتهم إلى الصين لشن هجمات.

وقال شيه في إفادة صحفية في بكين إن الصين تجري محادثات مع كل الدول بما في ذلك سوريا بشأن مكافحة الإرهاب، وفقا لرويترز.

وأضاف شيه الذي كان يتحدث بعد زيارة لسوريا والسعودية وإسرائيل الشهر الماضي" بالنسبة لعدد الإرهابيين الويغور الموجودين هناك فقد رأيت كل الأرقام. البعض يقول ألف أو ألفين أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو خمسة آلاف بل والبعض يقول أكثر من ذلك".

وقال "أتعشم أن تكون لدى المرة المقبلة الفرصة للذهاب إلى إدلب لإلقاء نظرة"