مسلحو "طالبان" يختطفون ركاب 3 حافلات في أفغانستان

كشف مسؤول في الحكومة الأفغانية، اليوم الاثنين 20 أغسطس/آب، أن مسلحين من حركة "طالبان" خطفوا عشرات الركاب بعد أن أوقفوا 3 حافلات في إقليم قندوز في شمال أفغانستان.

موسكو — سبوتنيك . وأفادت قناة 1" تي.في" الأفغانية، نقلا عن المسؤول قوله: "أوقف مسلحون من حركة " طالبان " 3 حافلات كانت متوجهة من طخار إلى العاصمة كابل، في إقليم قندوز، واختطفوا ركابها. وقد تم إرسال قوات لإنقاذهم وما زالت معارك عنيفة جارية.

© Sputnik . Jak الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" تعلنان الإفراج عن مئات المساجين بمناسبة عيد الأضحى ولم توضح القناة في تغريدة في شبكة "تويتر" عدد ركاب الحافلات، إلا أن قناة "تولو نيوز" المحلية أفادت بدورها نقلا عن ممثل نقابة تنظيم رحلات الحافلات بأن عدد الركاب في الحافلات الثلاث لحظة اختطافهم كان يبلغ حوالي 170 شخصا.

ووفقا لممثل قوات الأمن في إقليم قندوز صافي الله محزون، لقد وقع الحادث يوم أمس الأحد. أوقف مسلحو طالبان الحافلات وأجبروا الركاب على النزول منها واقتادوهم إلى قرية نيكبي، حيث وصلت إليها فيما بعد قوات الأمن الأفغانية. وما زالت المعارك هناك جارية حتى الآن.

ويذكر أن الرئيس الأفغاني أشرف غاني، أعلن يوم أمس الأحد، حالة الهدنة مع "طالبان" بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لمدة 3 أشهر ودعا الحركة للرد بالمثل.